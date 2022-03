Fotbalistii de la CSM joaca la Sanmartin, baschetbalistele la Cluj-Napoca

Ambele echipe sunt in penultima etapa a sezonului regulatSectiile de fotbal si baschet din cadrul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare joaca in deplasare la sfarsit de saptamana. Si asa se face ca ambele isi disputa penultimul meci din sezonul regulat. In cele ce urmeaza le vom lua pe rand, cronologic.Baschetbalistele de la clubul satmarean joaca sambata, de la ora 13:00, pe terenul celor de la Universitatea Cluj-Napoca. Meciul face parte din etapa a 26-a a sezonului regulat.CSM Satu Mare ... citeste toata stirea