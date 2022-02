FRF a stabilit regulamentul pentru barajul de promovare in Liga 3, sezon 2022/2023

Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat recent "Regulamentul jocurilor de baraj pentru promovarea in Liga a 3-a, in sezonul 2022-2023". Cele 42 de campioane vor fi impartite in mod egal in sapte regiuni, vor rezulta cate trei baraje in fiecare regiune, deci un total de 21 de dueluri si, totodata, 21 de invingatoare care vor promova in Liga 3. Meciurile rezultate in urma tragerii la sorti se vor desfasura in format tur (18 iunie 2022, ora 18:00) - retur (25 iunie 2022, ora 17: ... citeste toata stirea