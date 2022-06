Galezul Gareth Bale a anuntat intr-o scrisoare deschisa ca va pleca de la Real Madrid in vara acestui an. Contractul sau expira pe 30 iunie, iar acesta nu va mai fi prelungit. In varsta de 32 de ani, probabil Bale se va intoarce in Premier League.Se vorbeste de Tottenham si Manchester United. ... citeste toata stirea