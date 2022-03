Gazul pierde puncte ca Olimpia

Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a decis, in sedinta sa de miercuri, sa penalizeze clubul Gaz Metan Medias cu retragerea a patru puncte din cauza neachitarii datoriilor catre trei fosti jucatori. Drept urmare, in urma penalizarilor succesive pentru neachitarea de datorii, Gaz Metan a ramas cu 10 puncte in clasamentul Ligii I din 24 castigate pe teren si ocupa ultimul loc.Pentru ca Federatia a acordat diverse termene pentru achitarea datoriilor, imposibil de respectat si ... citeste toata stirea