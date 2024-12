Gheorghe Gondiu, suspendat 3 etape dupa eliminarea de la Sighet

Eliminat in minutul 42 al partidei de la Sighet din cadrul etapei a 14-a a Ligii a 3-a, atacantul celor de la CSM Olimpia, Gheorghe Gondiu si-a aflat pedepsa in urma sedintei de miercuri 11 decembrie a Comisiei de disciplina.Gondiu a primit o suspendare de trei etape dupa cartonasul rosu primit deoarece si-a lovit un adversar in timp ce meciul era oprit.Gondiu si-a ispasit deja o etapa din suspendare la meciul CSM Olimpia-Minaur, scor 0-2 si va putea reveni pe teren ... citește toată știrea