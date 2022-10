Gimnastele satmarence au inceput sezonul competitional cu un concurs in Ungaria

Odata cu sosirea toamnei a inceput si sezonul competitional in cadrul clubului sportiv Thomas Gym din Satu Mare. Deschiderea sezonului s-a facut printr-un sesiune de prezentare organizata in cadrul clubului, dupa care primul concurs oficial la care s-au prezentat gimnastele a fost Kriko Kupa, organizat de federatia maghiara HBPF (Hungarian Bodybuilding and Physique Sport Federation) pe data de 1 octombrie, fiind la a 11-a editie.Concursul a avut loc in localitatea Hodmezovasarhely Ungaria, la ... citeste toata stirea