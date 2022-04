Gol marcat de Bicfalvi in campionatul Rusiei

Eric Bicfalvi, ramas sa joace in continuare in campionatul Rusiei, pentru FC Ural Ekaterinburg, a inscris un gol in meciul cu mai cunoscuta echipa, TSKA Moscova. Disputat in etapa a XXIII-a a campionatului Rusiei, meciul s-a incheiat la egalitate, 2-2 iar golul doi al formatiei vizitatoare a fost marcat de fotbalistul originar din Carei.Bicfalvi a marcat in minutul 55 cu un sut din vole, expediat de la marginea careului, sub transversala portii muscovite. FC Ural ocupa locul 13 in clasament, ... citeste toata stirea