In perioada 13-8 iunie, CS Juniorul Satu Mare, grupa 2010, antrenata de Nelu Donca, a participat la turneul de fotbal Cupa Marii Negre desfasurata in statiunea Eforie Nord.Meciurile s-au disputat la baza echipei Sparta Techerghiol.In total, au participat 10 echipe din toata tara. In urma rezultatelor inregistrate, clubul satmarean a incheiat pe locul 3.Rezultatele echipei din faza grupelor:* Juniorul - Luceafarul Braila ... citeste toata stirea