Halep - Badosa, luni in optimile de la Wimbledon

Face ce face si Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) este din nou in forma in tenisul mondial feminin. Aceast a reusit sa se califice in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, al treilea Mare Slem al anului. In continuare o va infrunta pe iberica Paula Badosa (24 de ani, locul 4 WTA) in optimi. Deci nu va fi deloc un meci usor.Halep si Badosa si-au asigurat deja pana acum cate un cec in valoare de 233.000 de dolari, iar calificarea in sferturile de finala le-ar aduce un cec de aproape ... citeste toata stirea