Halep, Cirstea, Begu, Bogdan, Bara, Buzarnescu, in turul 2 la Wimbledon

Romania are onoarea sa duca 6 sportive in turul 2 al Marelui Slem de la Wimbledon.Luni, Sorana atrecut de A. Krunic, scor 7-6 (7-5), 7-6 (7-1), iar Begu de E. Gorgodze, scor 6-4, 6-1.Marti au intrat alte 5 romance pe teren. Gabriela Ruse (24 de ani, 54 WTA) a pierdut cu Coco Gauff (18 ani, 12 WTA), scor 6-2, 3-6, 5-7. In rest, Ana Bogdan (29 de ani, 111 WTA) a transat in doua seturi infruntarea cu Dayana Yastremska (22 de ani, 74 WTA), 6-2, 6-2, Irina Bara ... citeste toata stirea