Halep si Cirstea au urcat in topul WTA

Simona Halep si Sorana Cirstea au urcat in clasamentul WTA dupa ce au jucat in semifinalele turneului de la Birmingham. Modificari importante au avut loc si in TOP 10 mondial. Simona a urcat un singur loc, de pe 20 pe 19, iar Sorana a facut un salt de 4 locuri, de pe 36 pe 32. Dar daca ajungeau in finala ambele tenisemene ar fi urcat mai multe locuri. Altfel, cele doua tenismene particip in aceasta saptamana, la alte doua turnee, Sorana Cirstea la Eastbourne iar Simona la Bad ... citeste toata stirea