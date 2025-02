Handbal feminin / Victorie categorica pentru junioarele III de la CSM Olimpia

Echipa de handbal feminin de la CSM Olimpia Satu Mare si-a respectat statutul de favorita in penultima etapa a sezonului regulat din campionatul junioarelor III, reusind duminica o victorie clara pe teren propriu impotriva formatiei ACS Ersport Salacea.Elevele antrenorilor Nagy Florian si Lucaci Denes, provenite din Orasul Nou, Turulung si Porumbesti, nu au lasat nimic la voia intamplarii in meciul contra echipei aflate pe locul 5, avand deja un avantaj de 4-0 in minutul 3. Diferenta a ... citește toată știrea