Mare surpriza in optimile de finala ale turneului feminin de la Australian Jucatoarea poloneza Iga Swiatek, liderul autoritar in tenisul feminin mondial, a fost eliminata in optimile de finala de Elena Ribakina (Kazahstan/25 WTA),Ribakina, jucatoare de origine rusa, in varsta de 23 de ani, care nu a depasit ... citeste toata stirea