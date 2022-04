Iga Swiatek, noul numar 1 in tenis

De luni, clasamentul mondial al tenisului de camp feminin are o noua lidera in persoana polonezei Iga Swuatek. Castigatoare a trei turnee consecutive in acest an, Doha, Indian Wells si Miami, ea a profitat de retragerea neasteptata a australiencei Ashleigh Barty cea care a dominat tenisul mondial de un an si jumatate.Swiatek are un avans confortabil, de aproape 1700 de puncte fata de urmatoarea clasata, tenismena din Cehia, Barbora Krejcikova aflata in premiera pe locul 2 in slume. Altfel, ... citeste toata stirea