In barajul pentru Liga 2, Minaur Baia Mare a castigat cu 4-0 la Cugir

Marti dupa amiaza s-au disputat meciurile din turul semifinalelor barajelor pentru promovarea in Liga 2. Minaur Baia Mare, o echipa care are in componenta mai multi fotbalisti satmareni s-a impus in prima mansa, in deplasare, pe terenul celor de la Metalurgistul Cugir.Rezultatele inregistrate:* CSM Focsani - Dante Botosani 0-0* Foresta Suceava - Otelul Galati* CS Tunari - CS Afumati 3-2* Popesti Leordeni - Progresul Spartac 0-1* Viitorul Daesti - Odorheiu Secuiesc 0-1* FC Pucioasa ... citeste toata stirea