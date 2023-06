Luni seara, echipa nationala de fotbal a Romaniei va sustine testul cu cel mai valoros adversar din grupa I a preliminariilor EURO 2024 si principal favorit la locul 1.Elvetia este un adversar valoros, fara indoiala, dar care nu face parte din Top 6 Europa. Este, daca vreti, meciul care ne va arata clar cam la cel nivel se situeaza in acest moment fotbalul din Romania. Prea multe semne bune nu sunt in acest moment, mai ales dupa prestatia extrem de modesta a tricolorilor in meciul de la ... citeste toata stirea