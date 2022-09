In etapa 5-a din Liga 3 la fotbal, CSM Satu Mare joaca vineri la Bistrita

In etapa a 5-a din Liga 3 la fotbal, echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Satu Mare va evolua in deplasare, la Bistrita impotriva unei echipe incomode.O echipa Gloria Bistrita Nasaud care si-a fixat drept obiectiv calificarea in play-off-ul campionatului.De aici putem deduce ca echipa bistriteana, intr-un fel continuatoarea acelei echipe a Gloriei care facea "legea" in urma cu 10-15 ani in Liga 1, tinteste mult mai sus, spre Liga 2. Dar, dincolo de orice speculatii, CSM Satu Mare ... citeste toata stirea