In etapa a 3-a din L3, Victoria joaca acasa cu Zalau, iar CSM merge la Simleu

Cele doua echipe din judetul Satu Mare vor juca, in etapa cu numarul 3 din Liga 3, cu echipe din judetul Salaj. Victoria Carei va evolua pe propriul teren, cu SCM Zalau in timp ce CSM Satu Mare se deplaseaza la Simleu pentru a juca impotriva echipei din localitate.Victoria Carei - SCM ZalauAflata in cautarea primei victorii din acest sezon, echipa din Carei va da piept cu una din candidatele la playoff, SCM Zalau. Meci greu pentru careieni care vor infrunta una din echipele tari din serie. ... citeste toata stirea