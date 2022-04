In Liga 3 fotbal, CSM Satu Mare joaca in deplasare cu Luceafarul Oradea

O victorie a satmarenilor ar fi varianta logicaSambata, in Seria 10 din Liga 3 la fotbal sunt programate meciurile etapei a 2-a din playoff si playout. O etapa in care CSM Satu Mare va juca in deplasare, impotriva echipei Luceafarul Oradea, lanterna rosie a seriei.Teoretic trebuie sa fie un meci usor pentru fotbalistii satmareni avand in vedere ca formatia gazda este alcatuita in proprtie covarsitoare din juniori si cadeti si ca, pe parcursul sezonului regular, a inregistrat un singur ... citeste toata stirea