In Liga 3 la fotbal, in Vinerea Mare, CSM Satu Mare joaca la Zalau

In etapa a 4-a din playout-ul Ligii 3 la fotbal, in Vinerea Mare, CSM Satu Mare va juca in deplasare, la Zalau cu echipa din localitate, ocupanta a locului 1 in clasament.Cu un parcurs excelent in aceasta primavarara, 5 victorii si un egal, echipa satmareana este decisa sa faca un meci bun la Zalau si sa nu piarda disputa cu ocupanta locului 1 in playout. Sanse sunt si, cu multa daruire, dar si cu putin noroc, satmarenii se pot intoarce acasa neinvinsi.Cu exceptia lui Ciprian Brata, ... citeste toata stirea