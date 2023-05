Sezonul din Liga 3 se apropie si el de final, iar CSM Olimpia Satu Mare si CSM Victoria Carei sustin in weekend noi meciuri. Le vom lua pe rand.In penultima etapa din play-off-ul Ligii 3 la fotbal, CSM Olimpia Satu Mare va evolua in deplasare, la Oradea, impotriva liderului seriei, FC Bihor. O formatie pe care satmarenii au intalnit-o de 2 ori in play off, ambele meciuri incheiate cu 2 infrangeri, 0-3 si 1-2. Data fiind situatia din clasament ale celor doua echipe putem spune ca este un meci ... citeste toata stirea