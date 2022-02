In primul meci din cantonamentul de la Felix, Oasul Negresti s-a impus cu Luceafarul Oradea

Continua pregatirea pentru echipele din fotbalul judetean satmarean. In aceasta perioada, Oasul Negresti-Oas se afla intr-un cantonament la Baile Felix. Acolo au sustinut sambata meci de verificare impotriva celor de Luceafarul Oradea (Liga 3, Seria 10). Satmarenii au reusit sa obtina o victorie categorica impotriva echipei aflata pe ultimul loc in esalonul al treilea. Antrenorul si jucatorul Vasile Pop a deschis scorul in minutul 35, pentru ca Bogdan Pomean (min. 50) si Dacian Dunca ... citeste toata stirea