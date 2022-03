In sferturile Ligii Nationale de baschet feminin, CSM Satu Mare intalneste Targu Secuiesc

Asa cum am promis, revenim cu tablourile rezultate in urma finalizarii sezonului regulat din Liga Nationala de baschet feminin. Amintim ca miercuri seara s-a incheiat sezonul regulat al Ligii Nationale de baschet feminin - editia 2021/22. In urma celor consemnate s-a stabilit tabloul pentru playoff, respectiv duelurile din primul tur al playout-ului. CSM Satu Mare va juca in sferturi cu echipa KSE Targu Secuiesc primul meci va avea loc luni, 28 martie, la Satu Mare, iar al doilea la Targu ... citeste toata stirea