In weekend, Satu Mare gazduieste finale de juniori la judo

Sala de sport LPS "Ecaterina Both" din municipiul Satu Mare gazduieste sambata si duminica in premiera doua campionate nationale de judo la juniori (U21).Startul oficial este programat pentru ziua de sambata de la ora 10:00. In prima zi vom avea finala Campionatului National de judo pe echipe, feminin si masculin. Organizatorii se asteapta la participarea a 10-12 echipe. Antrenorul Marian Halas ne informeaza ca din echipele CSM Satu Mare fac parte si cativa sportivi imprumutati de la CS Judo ... citeste toata stirea