Infrangere in Dumbravita pentru junioarele de la CSM Olimpia

Echipa de handbal feminin de la CSM Olimpia Satu Mare a pierdut la Dumbravita in fata formatiei Citu Timisoara, in meciul ce a contat pentru etapa a 2-a a Grupei " Valoare" din cadrul Campionatul National junioare II.Meciul disputat joi in localitatea timiseana a fost unul echilibrat. Fetele antrenate de Ciprian Maries au revenit de la 2-0 la 3-4, iar in a doua parte a primei reprize de la 13-10 la 13-14.In repriza a doua cele doua echipe au mers cap-la-cap pana la scorul de 19-19, dupa care