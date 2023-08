Olimpia MCMXXI Satu Mare a obtinut vineri primul punct in Liga a 3-a, sezonul 2023-2024. Dupa ce au condus de doua ori, satmarenii au fost nevoiti sa se multumeasca doar cu un punct.Meciul de pe stadionul Somesul s-a desfasurat in fata a 1.200 de spectatori, in tribuna fiind vazuti inclusiv jucatori si reprezentati ai echipelor CSM Olimpia Satu Mare si CSM Victoria Carei, cele care debuteaza sambata in esalonul al treilea.Iata ce a declarat antrenorul Olimpiei, Cristian Popa, dupa meciul cu ... citeste toata stirea