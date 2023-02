Istvan Kovacs a dat doua penalty-uri pentru Al Hilal

Arbitrata de Istvan Kovacs, ajutat asistentii Vasile Marinescu si Mihai Artene, partida dintre Al Hilal Riad si campioana Braziliei, Flamengo Rio de Janeiro, s-a incheiat cu victoria echiei din Arabia Saudita, scor 3-2. In felul acesta Al Hilal s-a calificat in premiera in finala Cupei Mondiale a Cluburilor de fotbal, competitie gazduita de Maroc.In acelasi timp Flamengo a devenit a sasea detinatoare a trofeului Copa Libertadores care nu reuseste calificarea in finala Cupei Mondiale a ... citeste toata stirea