Jaqueline Cristian a urcat 19 locuri in Top WTA

Saptamana care tocmai a trecut a fost una favorabila pentru 4 dintre tenismenele din Romania din Top WTA care au urcat semnificativ in clasament.Astfel, Irina Begu. castigatoarea turneului de la Iasi, a urcat 8 locuri, Ana Bogdan 11 in timp ce Jaquelin Cristian, finalista la Portoroz, a urcat 19 locuri iar Gabrilea Ruse a inregistrat un plus de 2 locuri.Simona Halep a ramas in Top 10, ea fiind clasata pe locul 9 . Dar pauza fortata pe care a luat-o va duce la o coborare semnificativa in ... citeste toata stirea