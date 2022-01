Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse au fost eliminate in turul doi la Australian Open

Zi proasta pentru tenismenele din Romania care au intrat miercuri pe terenurile de la Australian Open. Astfel, in turneul de simplu, Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse au fost eliminate in turul secund in timp ce Irina Begu a fost eliminata in primul tur din cadrul turneului de dublu.In turneul de simplu, Jaqueline Cristian a fost invinsa in doua seturi, 6-2, 7-5 de Madison Keys (51 WTA) in timp ce Gabriela Ruse a pierdut cu acelasi scor in fata jucatoarei Veronika Kudermetova (Rusia/32 WTA). ... citeste toata stirea