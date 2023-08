Cubanezele din lotul de judo de la Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare, Yudelsis Jamez Romero si Gorguet Maidelines au reusit o performanta deosebita in weekend si au urcat pe podium la Turneul International de Judo din Slovacia, organizat in orasul Banska Bystrica.Elevele antrenoarei cubaneze Yagnelys Mestre au participat la acest turneu de mare anvergura, care in acest an a avut ... citeste toata stirea