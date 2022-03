Judoka de la CSM, Adina Micas a devenit campioana nationala

Evenimentul organizat in sala "Ecaterina Both" a strans peste 300 de sportiviSala LPS "Ecaterina Both" din Satu Mare a gazduit sambata si duminica finala Campionatului National de judo dedicat sportivilor sub 16 ani. Orasul nostru revine astfel pe harta judoului romanesc, organizand un campionat national, dupa o pauza de trei ani, cauzata si de pandemie.Timp de doua zile, pe cele trei suprafete de lupta au avut loc meciuri spectaculoase, fiecare sportiv incercand sa se autodepaseasca si sa ... citeste toata stirea