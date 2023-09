Sambata, 9 septembrie, a fost o zi deosebita pentru pasionatii de karate din zona, deoarece Bushido SE din Ungaria a organizat o competitie internationala de karate in pitoreasca localitate Debrecen.Acest eveniment a fost caracterizat de un scop nobil - verificarea nivelului de pregatire a sportivilor din diverse cluburi sportive si, in acelasi timp, a promovat prietenia si colaborarea in lumea karate-ului.Competitia a adunat la start nu mai putin de 95 de karateka din 15 cluburi sportive ... citeste toata stirea