Karim Benzema a castigat Balonul de Aur in anul 2022

Asa cum se anticipa, atacantul lui Real Madrid, francezul Karim Benzema a castigat trofeul Balonul de Aur, pentru cel mai bun fotbalist al sezonului 2021-2022, decernat luni seara, la Paris, transmite AFP."Este o mare mandrie. Am crescut cu asta in cap. De mic am avut aceasta motivatie. Am avut doua modele in viata: Zizou si Ronaldo. Nu am renuntat niciodata si mi-am pastrat acest vis in cap. Sunt mandru de traiectoria mea. Este prima data cand primesc acest trofeu. Sunt foarte fericit si voi