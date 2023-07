Zilele trecute, Cercul de Karting de la Clubul Copiilor Carei si u AS Kart Racing Carei au participat la Concursul National de Karting Scolar Micul Pilot 2023, etapa a III, organizat de catre Palatul Copiilor Resita in parteneriat cu Palatul Copiilor Craiova.Mai exact, totul s-a desfasirat in perioada 21-23 iulie. Concursul s-a organizat pe pista Clubului Sportiv Seed Park Bacau .Elevii ... citeste toata stirea