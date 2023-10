Satmareanul Andreas Magyari a demonstrat inca o data talentul sau remarcabil in motorsport participand in anul 2023 la Campionatul National de Karting organizat de Federatia Romana de Karting (FRK).Cu o pasiune pentru viteza si o determinare de neoprit, pilotul satmarean a reusit sa obtina locul 2 la general in clasa Mini Rotax, devenind astfel vicecampionul Romaniei.Sezonul a fost unul palpitant si a inclus 6 etape desfasurate in locatii precum Tunari (2 etape), Targu Secuiesc (2 etape) si ... citeste toata stirea