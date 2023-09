Pauza competitionala s-a incheiat pentru sportivii de la Friends Gym Satu Mare.Vineri, orasul Dej a fost martorul unei serii de lupte interesante in cadrul evenimentului SFN (Sports Fight Night). Dimineata a fost dedicata amatorilor, in timp ce seara a adus in prim plan gala profesionistilor. Clubul satmarean a participat la ambele evenimente si a obtinut rezultate remarcabile.La competitia de amatori, satmarenii au obtinut 5 victorii. Adam Tackaci, cu peste 100 de kilograme, a aratat ... citeste toata stirea