Kovacs Istvan revine, la centru, in Superliga

Cel mai bun arbitru din Romania, careianul Istvan Kovacs revine la centru, la un meci din Superliga.Kovacs Istvan a fost delegat sa arbitreze duelul de luni dintre UTA si CFR Cluj Napoca din cadrul etapei a 26-a.Acesta a mai fluierat-o pe UTA in remizele albe cu Universitatea Cluj, din etapa a treia si Poli Iasi, din runda cu numarul 10, iar luni, cu incepere de la ora 20, imparte dreptatea si in disputa dintre echipa lui Mircea Rednic si CFR Cluj.Kovacs are un CV bun, fiind singurul roman ... citește toată știrea