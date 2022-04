La debut de playout, CSM Satu Mare joaca in deplasare cu CFR Cluj II

CSM Satu Mare incepe mai devreme cu o zi partea a doua a campionatului Ligii 3 la fotbal. Asta pentru ca a doua echipa a CFR-ului din Cluj-Napoca isi disputa meciurile de pe teren propriu pe parcursul zilei de vineri. Asa ca, in prima etapa din play-out, CSM Satu Mare va da piept cu CFR Cluj II, o echipa alcatuita in mare parte din jucatori tineri si foarte tineri.Conform regulamentului, echipele pornesc la drum cu zestrea de puncte acumulate in sezonul regulat, dar cu golaveraj zero. Cele ... citeste toata stirea