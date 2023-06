Dupa prima mansa a barajului de promovare in Liga 2 se poate spune ca trei echipe, CSM Resita, Corvinul Hunedoara si CSM Alexandria, si-au asigurat practic revenirea in al doilea esalon al fotbalului din Romania.CSM Resita si Corvinul sunt doua echipe de traditie din Romania, continuatoare a celor care, in urma cu 2 sau 3 decenii, sau chiar mai mult, evoluau pe prima scena a fotbalului carpatin. Intr-o vreme in care exista, cu adevarat, si Olimpia Satu MareFaptul ca Resita si Hunedoara vor ... citeste toata stirea