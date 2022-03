La Miami, Irina a eliminat favorita principala, Simona a abandonat

Irina Begu a produs mare surpriza a turuui doi din cadrul turneului WTA de la Miami. Tenismena noastra, clasata pe locul 70 in topul WTA a reusit sa o invinga pe Aryna Sabalenka, principala favorita a turneului.Irina s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 6-4, la capatul unei partide care a durat o ora si 41 de minute.Pentru calificarea in turul al treilea, Begu si-a asigurat un cec in valoare de 54.400 de dolari si 65 de puncte WTA.In turul al treilea, Irina o va intalni pe Aliaksandra ... citeste toata stirea