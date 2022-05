La Multi Ani, Iosca Vigu!

Nascut in urma cu 76 de ani, pe 15 mai, Iosif Vigu, a fost unul dintre cei mari fotbalisti ai Romaniei in anii 1970-1985. "Cel mai profesionist jucator din fotbalul romanesc" dupa parerea fostului antrenor, Titi Teasca. Un antrenor care nu avea obiceiul sa-si laude jucatorii.Cu 24 de meciuri in nationala Romaniei, cu 404 de prezente in fosta Divizie A, cu mai multe tricouri de campion national cu Steaua, Iosif Vigu s-a stabilit pe la sfarsitul anilor 80 in Satu Mare. Evident, a antrenat ... citeste toata stirea