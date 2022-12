La Multi Ani ,Tiberiu Csik!

Nu gresim deloc cand afirmam ca Tiberiu Csik este unul dintre cei mai importanti fotbalisti satmareni, ai Olimpiei, care s-a afirmat la un inalt nivel in fotbalul national.Dupa ce a parcurs toate etapele, de la piticii si juniorii Olimpiei Satu Mare, Tibi Csik a fost promovat la 17 ani la prima echipa dupa care, firesc a facut pasul spre un nivel mai inalt, spre Politrehnica Timisoara, echipa la care a ajuns la 20 de ani, in 1991. A ajuns apoi, in 1993, la Steaua Bucuresti, echipa pentru care ... citeste toata stirea