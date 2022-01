Liga 1 la fotbal se reia maine in plina iarna

Cu jocurile etapei a 22-aCampionatul Ligii 1 la fotbal se va relua in plina iarna, pe 21 ianuarie, cand se va juca primul meci din etapa 22. Apoi, pe parcursul a altor trei zile, pana luni, 24 ianuarie, se vor juca restul meciurilor.Campionatul se reia, asa cum se stie, cu CFR Cluj in postura de lider autoritar, cu 10 puncte avans fata de a doua clasata, FCSB. Sezonul regulat va continua pana pe 5 martie cand este programata ultima etapa. Apoi, primele 6 clasate vor juca in playoff in timp ... citeste toata stirea