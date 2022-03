Liga 2, faza a doua: Petrolul si Universitatea Cluj sunt echipele cu cele mai mari sanse de a ptomova in L1

Duminica s-a incheiat si sezonul regulat din campionatul Ligii a 2-a la fotbal asa ca se stiu echipele care merg in play-off si care se vor bate pentru promovare dar si cele care vor juca in play-out.Petrolul Ploiesti si U Cluj, primele doua clasate, sunt credidate cu cele mai mari sanse la promovare. Cele doua echipe se vor intalni chiar in prima etapa din play-off. Apoi, teoretic doar, trei echipe clasate mai jos, vor incerca sa prinda locuri 3 si 4, cele de baraj. O alta echipa, CSA Steaua, ... citeste toata stirea