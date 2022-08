Liga a 2-a la fotbal a trecut de etapa a 3-a

Rezultat surpriza in etapa a 3-a din Liga 2 la fotbal. Csikszereda Miercurea Ciuc a castigat meciul cu CSA Steaua chiar la Bucuresti, la o diferenta mare de scor, 4-0. Ceva nu merge cum trebuie la echipa care se vrea, si este in parte, mostenitoarea palmaresului celebrei echipe Steaua Bucuresti.Altfel, dupa disputarea a trei etape, campionatul Ligii 2 la fotbal are un lider surpriza, CS Selimbar, nou promovata in eselonul secund, cu 3 victorii din 3 meciuri. O echipa cu sediul intr-o ... citeste toata stirea