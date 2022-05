Liverpool si Real Madrid lupta sambata pentru titlul suprem in Europa

Sezonul european de fotbal se incheie in aceasta seara odata cu marea finala a Ligii Campionilor. Pe stadionul Saint-Denis din Franta se anunta un meci mare intre Liverpool si Real Madrid.Specialistii ii dau usor favoriti pe englezi, dar intr-o finala se poate intampla absolut orice. Mai ales stiind ca o avem pe Real Madrid, echipa care a produs cateva surprize in meciurile anterioare. Nu a surprins ca s-a calificat in finala, ci modul prin care a facut-o.Liverpool si Real Madrid s-au ... citeste toata stirea