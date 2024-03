Loga Dance School la Campionatul National de Dans Sportiv si Cupa Muresului

Dans sportivLoga Dance School a participat la sfarsitul saptamanii trecute la Campionatul National de Dans Sportiv, un eveniment de tinuta organizat in Targu Mures.La aceasta competitie au participat cele mai bune 200 de perechi de dansatori din tara.In paralel, in aceeasi locatie, a avut loc si Cupa Muresului, un concurs national care a atras peste 150 de perechi la start.Campionatul National de Dans SportivSportivii de la Loga Dance School au concurat in clasele: Hobby, D, Open Basic si ... citește toată știrea