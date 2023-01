LPS Satu Mare a castigat Cupa AJF (Video)

Finala a castigat-o cu 2-1, contra Unirii BercuCupa AJF Satu Mare la fotbal in sala s-a bucurat de participarea a 28 de echipe din tot judetul. Ele au avut in componenta juniori A1. Totul s-a desfasurat in sala LPS "Ecaterina Both" in perioada 4-7 ianuarie.Timp de cateva zile s-au putut urmari meciuri spectaculoase, dueluri interesante, driblinguri inedite, nervi intinsi pe alocuri, dar si multa lume. Toate acestea au condus la organizarea unei noi editii de succes. Dupa trei zile de ... citeste toata stirea