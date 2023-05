Zilele trecute, la Centrul National de Fotbal Buftea, CSS Craiova a invins-o cu 3-1 pe LPS Satu Mare in finala Campionatului National U17. Satmarenii termina astfel pe locul 2 dupa un parcurs in care au jucat doar in deplasare.Cu 8 victorii si doua remize, LPS Satu Mare a castigat Seria 9, incheind apoi tot pe primul loc play-off-ul aceleiasi serii, cu un punct deasupra echipei ACS Gloria Tautii Magheraus. In tururile eliminatorii a trecut de CSC Dumbravita (4-1), Gloria Tautii Magheraus ... citeste toata stirea