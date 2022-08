Lucescu si Dinamo Kiev au iesit din Liga Campionilor

Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu nu a reusit sa se califice in grupele Champions League dupa ce a fost invinsa si in deplasare de Benfica Lisabona scor 3-0 (5-0 la general). Pe Estadio da Luz, in fata a a 35.000 de spectatori, Benfica a marcat prin Otamendi ('27), Rafa Silva ('40) si Neres ('42).Dupa acest rezultat, campioana Portugaliei s-a calificat in grupele Champions League. iar formatia Dinamo Kiev va evolua in grupele Europa League. ... citeste toata stirea